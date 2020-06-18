Спецназ ГРУ зовет Киркорова отметить день ВДВ в Екатеринбурге. Певец записывал клип в образе гея

Свердловские военные второй раз обращаются к Киркорову из-за скандального клипа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления свердловского Союза ветеранов спецназа ГРУ, полковник Юрий Яночкин обратился к Филиппу Киркорову с предложением выступить перед бойцами на 90-летии ВДВ. Ранее певец записал ролик, где он был в образе десантника-гея.

«Вам будет предоставлена возможность выступить перед славными защитниками Отечества в их профессиональный праздник, увидеть и познакомиться с лучшими представителями ВДВ на Урале, погрузиться в атмосферу военного братства, пообщаться „без галстуков“. Уверен, такое погружение в предмет обогатит вас и расширит ваш кругозор», — написал Юрий Яночкин.

Он отметил, что Киркоров, вероятно, не знал некоторых особенностей образа десантников и допустил «несколько прямых несоответствий с реальными представителями ВДВ».

Обращение Яночкина разместил у себя на странице депутат заксобрания региона, руководитель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко. URA.RU сообщало, что ранее сам Бабенко угрожал Киркорову устроить «теплый прием» в Екатеринбурге.

«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так „тепло“ тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», — написал Бабенко. Киркоров в ответ заявил, что не боится угроз.