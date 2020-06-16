Свердловский депутат пригрозил Киркорову за видео о гее из ВДВ

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Виктор Бабенко считает, что Филипп Киркоров должен извиниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову устроить «теплый прием» в Екатеринбурге. Поводом послужил скетч Киркорова в Instagram, где он сыграл десантника-гомосексуала. Свое обращение к артисту уральский депутат опубликовал в Facebook.

«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так „тепло“ тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», — написал Бабенко. По его словам, России такие народные артисты не нужны. Он отметил, что согласен с мнением депутата Госдумы, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова и советует Киркорову извиниться за оскорбления.

На момент публикации новости URA.RU не удалось связаться с Виктором Бабенко.

Российский артист Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором он предстает в образе десантника-гея. Шаманов заявил, что певец оскорбил два главных символа десантников: тельняшку и берет. Генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин подчеркнул, что творческим людям нельзя надевать военную форму, пишет «Федеральное агентство новостей».

Режиссер Марюс Вайсберг, ставший автором клипа про десантника-гея, заявил, что не хотел никого обидеть и что нужно относиться ко всему проще. Клип, в котором Киркоров исполнил роль десантника-гомосексуала, является заказом площадки more.tv, которая готова принести официальные извинения

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская заявила, что Киркоров не будет приносить извинения за видео. Она отметила, что певец выступает в качестве актера, поэтому все вопросы стоит адресовать телеканалу СТС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оправдал Киркорова за ролик про десантников, пишет «Царьград». Политик сообщил, что сам является кадровым офицером ВДВ и искренне не понимает, на что обижаться в этом ролике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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