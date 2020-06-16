Свердловский депутат пригрозил Киркорову за видео о гее из ВДВ

Виктор Бабенко считает, что Филипп Киркоров должен извиниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко пригрозил певцу Филиппу Киркорову устроить «теплый прием» в Екатеринбурге. Поводом послужил скетч Киркорова в Instagram, где он сыграл десантника-гомосексуала. Свое обращение к артисту уральский депутат опубликовал в Facebook.

«Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так „тепло“ тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь», — написал Бабенко. По его словам, России такие народные артисты не нужны. Он отметил, что согласен с мнением депутата Госдумы, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова и советует Киркорову извиниться за оскорбления.

На момент публикации новости URA.RU не удалось связаться с Виктором Бабенко.

Российский артист Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором он предстает в образе десантника-гея. Шаманов заявил, что певец оскорбил два главных символа десантников: тельняшку и берет. Генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин подчеркнул, что творческим людям нельзя надевать военную форму, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Режиссер Марюс Вайсберг, ставший автором клипа про десантника-гея, заявил, что не хотел никого обидеть и что нужно относиться ко всему проще. Клип, в котором Киркоров исполнил роль десантника-гомосексуала, является заказом площадки more.tv, которая готова принести официальные извинения

Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская заявила, что Киркоров не будет приносить извинения за видео. Она отметила, что певец выступает в качестве актера, поэтому все вопросы стоит адресовать телеканалу СТС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оправдал Киркорова за ролик про десантников, пишет « Царьград ». Политик сообщил, что сам является кадровым офицером ВДВ и искренне не понимает, на что обижаться в этом ролике.

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