Киркоров ответил на угрозы десантников после ролика о гее из ВДВ

Российский певец Филипп Киркоров не боится заявлений представителей ВДВ, которые начали угрожать ему после пародии на десантника-гея.
«Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я исполнял свою роль. Причём это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идёт», — цитирует артиста телеканал «360». Певец отметил, обидеться на видео могли только люди без чувства юмора. Также Киркоров уточнил, что все претензии нужно направлять режиссёрам и организаторам ролика. И если они посчитают нужным — они удалят его.
Видео, где Киркоров предстал в образе десантника-гея, было опубликовано в его Instagram. Ролик был сделан для юмористического скетч-шоу канала СТС. Бывший глава ВДВ из Госдумы Владимир Шаманов потребовал от Киркорова извиниться за видео и удалить его со всех ресурсов. Однако пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что певец не будет просить прощения.
Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области, руководитель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко пригрозил Киркорову устроить «теплый прием» в Екатеринбурге.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.