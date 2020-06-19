В ХМАО падают объемы добычи нефти

Из-за подписания договора ОПЕК+ нефтяники ограничивают добычу нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ХМАО за первые пять месяцев 2020 года добыто 94 миллиона тонн нефти, что на 3,5 миллиона меньше, чем за аналогичный срок в прошлом году. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов Югры.

«С учетом принятых в РФ обязательств по ограничению добычи объем нефтедобычи в 2020 году в автономном округе ожидается на уровне 210-215 млн тонн», — заявили в департаменте. При этом в последние несколько лет объем добычи удалось стабилизировать на отметке в 236 миллионов тонн нефти в год.

Источник URA.RU в нефтяной отрасли объясняет произошедшее выполнением договоренностей в рамках соглашения по сделке ОПЕК+. «Ситуация повлияет в первую очередь на объемы инвестиционных программ нефтяников на этот год. В условиях сокращения добычи нефти корпорации будут вынуждены отказаться от каких-то планов», — считает инсайдер.

В марте большинство стран ввели карантин и закрыли границы, а предприятия остановили работу. Тогда же участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче нефти, и в результате цены на топливо снизились более чем в два раза с начала года. Новая сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти была заключена в апреле. В итоге цену на топливо удалось стабилизировать: на сегодня баррель нефти марки Brent торгуется на отметке в 41,55 доллара.