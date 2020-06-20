19 июня 2020

Стало известно, когда в Свердловской области откроют летние кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Пушкина вечером в будний день. Екатеринбург, летнее кафе, столик
Дата открытия летних кафе будет зависеть от эпидемиологической ситуации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что летние веранды в кафе и ресторанах смогут открыться во время следующего этапа снятия ограничений по коронавирусу. Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте.

«Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сообщил Куйвашев.

По его словам, сейчас опрашиваются руководители заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних кафе или веранд с учетом соблюдения санитарных правил. Губернатор попросил всех, кто не прошел опрос обратиться в отдел организации и развития общественного питания и услуг. Также он рекомендует ознакомиться на сайте министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области с рекомендациями по подготовке к открытию летних кафе.

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин призвал соблюдать дистанцию во время посещения открытых террас. По его словам, в случае массового скопления людей на улице шансы заразиться коронавирусом растут.

Аналитик Антон Шабанов сообщил, что многие кафе и рестораны смогут выжить за счет открытия летних веранд, передает телеканал 360. Но, по его словам, такой формат работы не поможет покрыть все убытки этой отрасли.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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