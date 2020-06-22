21 июня 2020
20 июня 2020

Пермский край отдалился от даты снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, машины, улица ленина пермь
В Пермском крае подтверждено 3202 случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае коэффициент распространения инфекции превысил единицу, что отдаляет регион от даты возможного снятия карантинных ограничений. Это связано с большим числом новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Пермский край — 66 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился с 0,9 до 1,06, а для перехода ко второму этапу снятия ограничений необходимо, чтобы он был ниже 0,8 четыре дня подряд.

Всего в Пермском крае подтверждено 3202 случая заражения коронавирусом (+66 за сутки), 110 человек в результате болезни скончались (+0 за сутки), 1913 — выздоровели (+7 за сутки). Сейчас в больницах региона с подтвержденным COVID-19 находится 791 человек, еще 935 человек с без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями. Процент свободного коечного фонда — 41,4% (норма — более 50%).

Режима самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня. Людям запрещено выходить из дома без маски и перчаток. Также в отдельных муниципалитетах ужесточают карантинные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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