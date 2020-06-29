Свердловского похитителя и убийцу внуков отправили в психбольницу

Пьяный дед зарезал двухлетнего внука и похитил еще двоих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 68-летнего Сергея П, зарезавшего своего двухлетнего внука и похитившего еще двоих — пяти и семи лет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Судом установлено, что мужчина совершил общественно-опасные деяния, предусмотренные статьями „убийство, совершенное в отношении малолетнего“ и „похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетних“. Суд, применил к мужчине принудительные меры медицинского характера», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В СКР по Свердловской области уточнили, что согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент совершения преступлений у мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями. Эксперты пришли к выводу, что гражданин представляет социальную опасность для себя и окружающих лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что 29 марта 2019 года во дворе дома в поселке Гагарка был найден труп двухлетнего мальчика с ножевыми ранениями. При этом из дома пропали еще двое детей пяти и семи лет. Был объявлен план «Перехват» и спустя несколько часов полицейские остановили машину «Лада Гранта», в которой находился Сергей П. с двумя внуками. «Дети, к счастью, живые и здоровые, находились в салоне автомашины. Чтобы наиболее оперативно установить местонахождение подозреваемого и двух пропавших детей, руководством ГУ МВД РФ по Свердловской области на территории региона была введена спецоперация — план „Перехват“», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по свердловской области Валерий Горелых. Дед оказался пьян, освидетельствование позже показало наличие в крови 0,937 промилле.

Мужчина представляет угрозу как для себя, так и для окружающих Фото: СКР по Свердловской области

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