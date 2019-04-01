В свердловской ГИБДД раскрыли детали погони за дедом, которого подозревают в убийстве внука

Сотрудники ГИБДД рассказали обстоятельства поимки 66-летнего пенсионера Сергея П., подозреваемого в убийстве своего двухлетнего внука и похищении еще двоих — пяти и семи лет. Для поимки гаишникам пришлось устроить погоню.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, они получили ориентировку на автомобиль «Лада Гранта» белого цвета, в котором может находиться подозреваемый. Машина была замечена возле города Кушва.
«По пути следования машины, чтобы не дать ей съехать в сторону [поселка] Баранчинского, выехал экипаж ГИБДД. Автомобиль засекли на 133-м километре и после погони в районе 186 километра ее прижали к обочине и остановили», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Инспекторы сразу почувствовали сильный запах алкоголя от водителя. Освидетельствование позже показало наличие в крови 0,937 промилле.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в деревне Гагарка вернувшийся домой мужчина нашел во дворе дома труп двухлетнего сына с ножевым ранением. Еще двое детей и его отец с машиной исчезли. В выходные в суде города Заречного пенсионер был арестован на два месяца. О случившемся он ничего сказать не может, так как был сильно пьян и говорит, что ничего не помнит.