В свердловской ГИБДД раскрыли детали погони за дедом, которого подозревают в убийстве внука

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 18:29
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Эстафета огня
Экипаж ГИБДД догнал «Ладу» и прижал к обочинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ГИБДД рассказали обстоятельства поимки 66-летнего пенсионера Сергея П., подозреваемого в убийстве своего двухлетнего внука и похищении еще двоих — пяти и семи лет. Для поимки гаишникам пришлось устроить погоню.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, они получили ориентировку на автомобиль «Лада Гранта» белого цвета, в котором может находиться подозреваемый. Машина была замечена возле города Кушва.

«По пути следования машины, чтобы не дать ей съехать в сторону [поселка] Баранчинского, выехал экипаж ГИБДД. Автомобиль засекли на 133-м километре и после погони в районе 186 километра ее прижали к обочине и остановили», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы сразу почувствовали сильный запах алкоголя от водителя. Освидетельствование позже показало наличие в крови 0,937 промилле.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в деревне Гагарка вернувшийся домой мужчина нашел во дворе дома труп двухлетнего сына с ножевым ранением. Еще двое детей и его отец с машиной исчезли. В выходные в суде города Заречного пенсионер был арестован на два месяца. О случившемся он ничего сказать не может, так как был сильно пьян и говорит, что ничего не помнит.

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