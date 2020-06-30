Россиянам разрешат продавать ваучеры, полученные за авиабилеты

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Однако юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что такие ваучеры незаконны. По его словам, ваучеры — это, по сути, билеты с открытой датой. Но пассажиры имеют полное право требовать полной денежной компенсации за неиспользованные авиабилеты, пишет « Национальная служба новостей ».

Проект, подразумевающий выдачу ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты, разработало Министерство транспорта России. По задумке авторов, закон должен распространятся на международные и внутренние рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса. При этом в проекте сохраняется баланс интересов авиаперевозчиков и пассажиров, уточняет агентство Nation News .

«Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы этот ваучер имел обращение и я мог его продать в установленном порядке и таким образом получить деньги назад», — цитирует Артьемева «Российская газета». Он добавил, что все, кто заплатил за билеты, должны иметь право получить ваучеры и лететь за них по другим билетам. Глава ФАС считает, что такой подход будет принят правительством.

Федеральная антимонопольная служба будет на уровне правительства РФ поддерживать идею разрешить россиянам продажу ваучеров, которые они получили за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты. С таким заявлением выступил глава ФАС Игорь Артемьев во время онлайн брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

В ФАС считают, что пассажиры имеют право получать ваучеры и продавать их Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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