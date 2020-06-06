Если концерт отложили из-за пандемии, россияне могут воспользоваться ваучером на это мероприятие, но уже на другую дату Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В правительстве РФ готовится документ, согласно которому зрители смогут вернуть деньги за билеты на отмененные мероприятия или получить ваучер, чтобы воспользоваться им позднее. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

«Мы исходим из того, что билет — это договор», — приводит слова Чернышенко РИА «Новости». Вице-премьер подчеркнул, что обязательства по договору необходимо выполнять. Чернышенко отметил, что в соответствии с поручением главы государства у россиян, которые остались с билетами, но без представлений, есть два пути решения проблемы.

В первом случае люди могут просто вернуть деньги, сказал вице-премьер. Что касается второго, Чернышенко объяснил, что если представление или экскурсию перенесли из-за пандемии коронавируса, то человек может получить ваучер и воспользоваться им, чтобы попасть на мероприятие без доплаты позднее.

По словам Чернышенко, у россиян на руках остались 7 млн билетов и абонементов. Он добавил, что после снятия режима повышенной готовности у организаций будет еще шесть месяцев, чтобы вернуть деньги за билеты на отмененные события.

Ранее Владимир Путин попросил деятелей культуры повременить с концертами. Как отметил глава государства, заболевший коронавирусом артист рискует навсегда выбыть из профессии из-за возможного поражения легких, передает Life .

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