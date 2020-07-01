В Кремле оценили идею Кадырова о пожизненном президентстве Путина

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О долгом президентском сроке Путина Кадыров заявляет не в первый раз. 22 июня он заявлял, что считает неуместными разговоры о возможном преемнике Путина, напоминает телеканал 360. К адыров убежден, что Путину нужно обязательно баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — цитирует ТАСС представителя Кремля. Ранее Кадыров в ходе заседания республиканского оперативного штаба по коронавирусу заявил о необходимости «избрать Владимира Путина пожизненным президентом». Он мотивировал свои слова тем, что равных политических лидеров Путину нет во всем мире, пишет RT.

Конституцией не предусмотрена должность «пожизненного президента», заявил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков, отвечая на предложение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Он отмечал, что в данный момент во всем мире нет политического лидера, который смог бы стать достойным преемником главы России.

Дмитрий Песков напомнил, что в Конституции РФ нет должности пожизненного президента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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