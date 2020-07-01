Губернатор ХМАО за сутки позвонила и написала миллиону югорчан

Наталья Комарова подошла к агитации прогрессивно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ нашла эффективный способ достучаться до каждого жителя региона. В региональных соцсетях бурно обсуждают электронные письма и звонки избирателям с призывами прийти на участок — защитить государственный суверенитет и самоидентичность региона.

Голосовые сообщения и email-рассылка имеют схожее содержание. В них Наталья Комарова обращается к избирателям «как гражданин России, и как губернатор» и коротко информирует о важности голосования.

«Вся Россия проходит важный исторический рубеж. 1 июля мы принимаем участие в общероссийском голосовании. По Конституции страны Ханты-Мансийский автономный округ — равноправный, самостоятельный субъект Российской Федерации. С пониманием того, что это положение незыблемо, пришло время укрепить фундамент Конституции Российской Федерации. Защитить государственный суверенитет, историческую правду, закрепить социальные гарантии — это приоритеты на будущее. Сотни тысяч югорчан приняли решение об одобрении поправок в Конституцию России. Мы поддерживаем Югру, свою страну, своего президента. Призываю Вас прийти на избирательный участок, принять участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию нашей страны. С уважением, ваша Наталья Комарова» — сообщается в уведомлениях.

Голосовые сообщения оказались наиболее эффективным инструментом, поскольку приобрели «вирусный» характер — югорчане записывают их и активно пересылают друг другу.

В департаменте общественных и внешних связей Югры объяснили, что губернатор находится в постоянном контакте с земляками: «По важнейшей государственной теме внесения изменений в Конституцию Наталья Комарова обращалась к жителям неоднократно на разных площадках. В первый день голосования это было видеообращение на персональной странице в Инстаграм, записанное на избирательном участке. 29 июня губернатор посчитала важным обратиться к югорчанам еще раз лично, попросить поддержки жителей, призвать принять участие в важном для страны событии. Обращение было оперативно записано в студии радио „Югра“, и с помощью современной системы аудиоинформирования более миллиона югорчан услышало аудиообращение в своем мобильном телефоне».

В правительстве Югры отмечают, что несмотря на неординарный подход, власти удалось получить обратную связь от жителей региона — «в Инстаграм губернатора уже приходят теплые сообщения от югорчан».