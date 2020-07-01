30 июня 2020

Несистемная оппозиция похоронила явку в Екатеринбурге. Мнение свердловского омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального в День России. Екатеринбург, ройзман евгений
Татьяна Мерзлякова ощутила давление со стороны Евгения Ройзмана во время конституционного голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Екатеринбурге не было полноценной организации явки на голосование по поправкам в Конституцию. Усилия городских властей в беседе с URA.RU оценила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Организации в Екатеринбурге, мне показалось, не было. Пусть не обижается Екатеринбург. Но, несмотря на это, люди пришли», — сказала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, давления власти она не ощутила, зато почувствовала активность несистемной оппозиции. «Прямо скажем, что в Екатеринбурге и экс-мэр [Евгений Ройзман], и определенная прослойка людей очень давят. Мне говорят: „Вот, давят власти“. Но даже легкого поглаживания не чувствую властей. А вот эта несистемная оппозиция очень мощная», — констатировала Мерзлякова.

Она отметила, что цифры по явке, которые публикует избирательная комиссия, отражают истинное положение дел. «Ну не могут они подкидывать, [председатель облизбиркома Владимир] Русинов не умеет это делать», — убеждена омбудсмен.

Кроме того, Татьяна Мерзлякова рассказала о мрачном настроении свердловского губернатора Евгения Куйвашева. «Я ему часов в 16 звоню: „Евгений Владимирович, вроде, все нормально идет, все не грязно“. Он говорит: „Вскрытие покажет“», — привела омбудсмен разговор с главой региона.

Явка в Екатеринбурге на 15:00 1 июля составила 38,2%. Ранее мэр города Александр Высокинский выразил надежду, что показатель превысит 35%. Однако эта цифра существенно ниже кремлевской разнарядки: регионам поручено обеспечить явку на уровне президентских выборов 2018 года, то есть не менее 60%.

Как сообщало URA.RU, утром 1 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев собирал экстренное совещание по организации голосования и повышению явки. Инсайдеры сообщают, что Александру Высокинскому пришлось оправдываться за плохую мобилизационную работу. Неприятный разговор с губернатором состоялся и у его заместителей Сергея Бидонько и Валерия Чайникова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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