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Как сообщало URA.RU, утром 1 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев собирал экстренное совещание по организации голосования и повышению явки. Инсайдеры сообщают, что Александру Высокинскому пришлось оправдываться за плохую мобилизационную работу. Неприятный разговор с губернатором состоялся и у его заместителей Сергея Бидонько и Валерия Чайникова.

Явка в Екатеринбурге на 15:00 1 июля составила 38,2%. Ранее мэр города Александр Высокинский выразил надежду, что показатель превысит 35%. Однако эта цифра существенно ниже кремлевской разнарядки: регионам поручено обеспечить явку на уровне президентских выборов 2018 года, то есть не менее 60%.

Кроме того, Татьяна Мерзлякова рассказала о мрачном настроении свердловского губернатора Евгения Куйвашева. «Я ему часов в 16 звоню: „Евгений Владимирович, вроде, все нормально идет, все не грязно“. Он говорит: „Вскрытие покажет“», — привела омбудсмен разговор с главой региона.

Она отметила, что цифры по явке, которые публикует избирательная комиссия, отражают истинное положение дел. «Ну не могут они подкидывать, [председатель облизбиркома Владимир] Русинов не умеет это делать», — убеждена омбудсмен.

По ее словам, давления власти она не ощутила, зато почувствовала активность несистемной оппозиции. «Прямо скажем, что в Екатеринбурге и экс-мэр [Евгений Ройзман], и определенная прослойка людей очень давят. Мне говорят: „Вот, давят власти“. Но даже легкого поглаживания не чувствую властей. А вот эта несистемная оппозиция очень мощная», — констатировала Мерзлякова.

«Организации в Екатеринбурге, мне показалось, не было. Пусть не обижается Екатеринбург. Но, несмотря на это, люди пришли», — сказала Татьяна Мерзлякова.

В Екатеринбурге не было полноценной организации явки на голосование по поправкам в Конституцию. Усилия городских властей в беседе с URA.RU оценила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова ощутила давление со стороны Евгения Ройзмана во время конституционного голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

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