30 июня 2020

Губернатор Куйвашев нашел двух виноватых в низкой явке. Одному удалось избежать наказания

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Прием документов на участие в выборах губернатора Свердловской области от Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, чайников валерий
Валерию Чайникову удалось избежать гнева губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Низкая явка свердловчан на голосовании по поправкам в Конституцию стала темой совещания у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. О разговоре, произошедшем 28 июня, сообщают инсайдеры URA.RU.

«Куйвашев вызвал в воскресенье одновременно [Валерия] Чайникова и [Сергея] Бидонько, разговор шел на повышенных тонах — явка по области была ниже 25%. Требовал ответов. Чайников заявил, что его сфера ответственности — ТИКи, которые они курируют, и отсутствие нарушений по линии процедуры голосования. А тут все в порядке. Бидонько пообещал еще усилить работу», — утверждает инсайдер.

Валерий Чайников не ответил на звонок URA.RU. Сергей Бидонько опроверг факт совещания.

Исходя из данных о приросте явки в регионе, в понедельник после разговора действительно произошел небольшой прирост количества свердловчан, которые пришли на избирательные участки — явка выросла на 6%. При этом худшие показатели демонстрировал Екатеринбург — по поправкам в Конституцию проголосовали 5,92% или 64,6 тысячи человек в городе с миллионом избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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