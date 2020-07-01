Низкая явка свердловчан на голосовании по поправкам в Конституцию стала темой совещания у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. О разговоре, произошедшем 28 июня, сообщают инсайдеры URA.RU.
«Куйвашев вызвал в воскресенье одновременно [Валерия] Чайникова и [Сергея] Бидонько, разговор шел на повышенных тонах — явка по области была ниже 25%. Требовал ответов. Чайников заявил, что его сфера ответственности — ТИКи, которые они курируют, и отсутствие нарушений по линии процедуры голосования. А тут все в порядке. Бидонько пообещал еще усилить работу», — утверждает инсайдер.
Валерий Чайников не ответил на звонок URA.RU. Сергей Бидонько опроверг факт совещания.
Исходя из данных о приросте явки в регионе, в понедельник после разговора действительно произошел небольшой прирост количества свердловчан, которые пришли на избирательные участки — явка выросла на 6%. При этом худшие показатели демонстрировал Екатеринбург — по поправкам в Конституцию проголосовали 5,92% или 64,6 тысячи человек в городе с миллионом избирателей.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «