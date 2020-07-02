01 июля 2020
30 июня 2020

ЦИК обнародовал итоги голосования по Конституции в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Все избирательные бюллетени в ХМАО уже обработаны Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования по обновлению Конституции в ХМАО. Они опубликованы на сайте ЦИК.

«Итоговая явка в регионе составила 61,72 процента, за поправки в Конституцию проголосовало 69,64 процента избирателей, 29,39 процента оказались против», — указано на сайте центральной избирательной комиссии.

Самыми лояльными муниципалитетами к обновлению Конституции оказались Нефтеюганский район и Ханты-Мансийск. Там процент одобрения поправок превысил 90 процентов.А самыми протестными городами ХМАО оказались Покачи и Югорск, там всего лишь 58 процентов жителей проголосовали за обновление Конституции.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО удалось выполнить федеральные установки как по явке, так и качеству голосования по обновлению Конституции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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