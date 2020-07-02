ЦИК обнародовал итоги голосования по Конституции в ХМАО

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра », Viber-канале « Югра » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО удалось выполнить федеральные установки как по явке, так и качеству голосования по обновлению Конституции.

Самыми лояльными муниципалитетами к обновлению Конституции оказались Нефтеюганский район и Ханты-Мансийск. Там процент одобрения поправок превысил 90 процентов.А самыми протестными городами ХМАО оказались Покачи и Югорск, там всего лишь 58 процентов жителей проголосовали за обновление Конституции.

«Итоговая явка в регионе составила 61,72 процента, за поправки в Конституцию проголосовало 69,64 процента избирателей, 29,39 процента оказались против», — указано на сайте центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования по обновлению Конституции в ХМАО. Они опубликованы на сайте ЦИК.

Все избирательные бюллетени в ХМАО уже обработаны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно