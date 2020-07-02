В Пермском крае объявили о новых послаблениях на карантине

Жителям Пермского края разрешены речные круизы. Такое решение принял региональный оперштаб. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Пермского края.
Организации, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам, могут возобновить работу со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Речь идет, например, о круизах до Астрахани. На речные «трамвайчики» или круизы в пределах региона изменения не распространяются.
Согласно правилам, все участники круиза каждый день обязаны измерять температуру, пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты. «Везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра», — уточняют в оперштабе.
2 июля стало известно о том, что Пермскому краю разрешили перейти ко второму этапу снятия ограничений. К такому выводу пришел федеральный Роспотребнадзор, проанализировав динамику эпидситуации в регионе.
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