01 июля 2020
30 июня 2020

В Пермском крае объявили о новых послаблениях на карантине

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Городские пейзажи, кама, река
Пермякам разрешили круизы по реке Фото: Алексей Гущин © URA.RU
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Жителям Пермского края разрешены речные круизы. Такое решение принял региональный оперштаб. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Пермского края.

Организации, предоставляющих услуги по среднесрочным и долгосрочным речным круизам, могут возобновить работу со 2 июля, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Речь идет, например, о круизах до Астрахани. На речные «трамвайчики» или круизы в пределах региона изменения не распространяются.

Согласно правилам, все участники круиза каждый день обязаны измерять температуру, пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты. «Везде, где это допустимо, должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра», — уточняют в оперштабе.

2 июля стало известно о том, что Пермскому краю разрешили перейти ко второму этапу снятия ограничений. К такому выводу пришел федеральный Роспотребнадзор, проанализировав динамику эпидситуации в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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