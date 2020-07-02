Пермскому краю разрешили перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Это следует из ответа замруководителя Роспотребназдора РФ Ирины Брагиной, сообщает пресс-служба главы региона.
«Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе […] считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу, — пояснила Брагина.
Ранее краевые власти приняли решение о послаблении карантина. Это стало возможным благодаря снижению коэффициента распространения вируса — одного из важных показателей для снятия ограничительных мер. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Четыре предыдущих дня коэффициент соответствовал требованиям Роспотребнадзора (1 июля он составлял 0,8, а 30, 29 и 28 июня — 0,79), однако за минувшие сутки вырос до 0,97. Согласно данным ведомства, в регионе выявлено 58 новых случаев заражения вирусом. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801.
Для третьего этапа снятия ограничений коэффициент заражаемости в регионе не должен превышать 0,5. Ранее руководитель краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что полное снятие ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидобстановки.
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