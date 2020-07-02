01 июля 2020
30 июня 2020

Москва разрешила Пермскому краю ослабить карантин. Хотя показатели ухудшились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, армия, защитный костюм, герб россии, флаг россии, сборный пункт егоршино, призывная кампания, сборный пункт свердловской области, covid-19, covid19, тест на covid19, коронавирус, взятие проб
Пермскому краю разрешили ослабить ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермскому краю разрешили перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Это следует из ответа замруководителя Роспотребназдора РФ Ирины Брагиной, сообщает пресс-служба главы региона.

«Проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе […] считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу, — пояснила Брагина.

Ранее краевые власти приняли решение о послаблении карантина. Это стало возможным благодаря снижению коэффициента распространения вируса — одного из важных показателей для снятия ограничительных мер. Для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Четыре предыдущих дня коэффициент соответствовал требованиям Роспотребнадзора (1 июля он составлял 0,8, а 30, 29 и 28 июня — 0,79), однако за минувшие сутки вырос до 0,97. Согласно данным ведомства, в регионе выявлено 58 новых случаев заражения вирусом. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801.

Для третьего этапа снятия ограничений коэффициент заражаемости в регионе не должен превышать 0,5. Ранее руководитель краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что полное снятие ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидобстановки.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...