В Челябинске отменяют карантин в храмах

Теперь богослужения придется проводить в масках и на социальной дистанции между молящимися (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская епархия вновь приглашает на богослужения в храмы, которые с 29 апреля были закрыты для прихожан из-за пандемии коронавируса. Сообщения об этом появились на официальном сайте епархии и на ее странице в соцсетях.

«В понедельник, 6 июля, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска состоится очередной молебен об обращении заблудших, ежемесячно совершаемый по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория. Начало в 13:00», — говорится в обращении.

При этом оговаривается, что верующие должны соблюдать правила безопасности. «Просьба во время молебна использовать маски и соблюдать социальную дистанцию», — указывается в объявлении.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий закрыл храмы для богослужений после вспышки COVID-19, которая последовала за Пасхальным богослужением в кафедральном соборе. В больницу с пневмонией попал сам владыка, и ряд священнослужителей, из десяти певчих церковного хора заразились четверо — один из них умер. Заболели и освещавшие событие журналисты.