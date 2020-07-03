02 июля 2020

В Челябинске отменяют карантин в храмах

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Челябинске, церковь, крестный ход, митрополит никодим, рпц, религия, свято-симеоновский кафедральный собор, тефтелев евгений
Теперь богослужения придется проводить в масках и на социальной дистанции между молящимися (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Челябинская епархия вновь приглашает на богослужения в храмы, которые с 29 апреля были закрыты для прихожан из-за пандемии коронавируса. Сообщения об этом появились на официальном сайте епархии и на ее странице в соцсетях.

«В понедельник, 6 июля, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска состоится очередной молебен об обращении заблудших, ежемесячно совершаемый по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория. Начало в 13:00», — говорится в обращении.

При этом оговаривается, что верующие должны соблюдать правила безопасности. «Просьба во время молебна использовать маски и соблюдать социальную дистанцию», — указывается в объявлении.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий закрыл храмы для богослужений после вспышки COVID-19, которая последовала за Пасхальным богослужением в кафедральном соборе. В больницу с пневмонией попал сам владыка, и ряд священнослужителей, из десяти певчих церковного хора заразились четверо — один из них умер. Заболели и освещавшие событие журналисты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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