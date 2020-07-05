В ХМАО сняли часть ограничений, несмотря на продление карантина

Наталья Комарова отменила спецрежим в нескольких поселениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО, введенный из-за распространения коронавируса, продлен до 12 июля. Однако с 5 июля перестает действовать специальный режим в трех поселениях в Сургутском районе. Такое постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО-Югры „О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе ХМАО“», — говорится в документе. Теперь КПП при въезде в Федоровский, Нижнесортымский и Лянтор прекращают свою работу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ХМАО, судя по динамике последних двух недель, находится на плато по заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве встревожены ростом числа детей, заболевших COVID-19.

В июне в регион приехали специалисты из Москвы, чтобы дать оценку текущей эпидемиологической ситуации в регионе. По их заключениям, в Югре достаточно сил и средств для того, чтобы самостоятельно справиться с последствиями эпидемии коронавируса.