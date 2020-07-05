04 июля 2020
03 июля 2020
02 июля 2020

В ХМАО сняли часть ограничений, несмотря на продление карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова отменила спецрежим в нескольких поселениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО, введенный из-за распространения коронавируса, продлен до 12 июля. Однако с 5 июля перестает действовать специальный режим в трех поселениях в Сургутском районе. Такое постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Признать утратившими силу постановления губернатора ХМАО-Югры „О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе ХМАО“», — говорится в документе. Теперь КПП при въезде в Федоровский, Нижнесортымский и Лянтор прекращают свою работу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ХМАО, судя по динамике последних двух недель, находится на плато по заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве встревожены ростом числа детей, заболевших COVID-19.

В июне в регион приехали специалисты из Москвы, чтобы дать оценку текущей эпидемиологической ситуации в регионе. По их заключениям, в Югре достаточно сил и средств для того, чтобы самостоятельно справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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