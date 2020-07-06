Безработные югорчане вынуждены долго ждать, когда им выплатят пособия Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В прокуратуру ХМАО пожаловались на задержку выплат по безработице. Об этом URA.RU сообщил житель Советского района Денис Такунцев.

«Пособие за май было выплачено с задержкой. Есть опасения, что аналогичная ситуация может произойти и с выплатой за июнь. А между тем, у людей кредиты, семьи, на все нужны деньги. Поэтому и я обратился в прокуратуру», — сообщил Такунцев.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО журналисту агентства сообщили, что проводят проверку по поступившей жалобе. Источник URA.RU. Знакомый с ситуацией заявил, что задержка выплат пособий по безработице в Советском районе могла быть связана с с программным обеспечением центра занятости. «Но сейчас проблема уже решена», — прокомментировал инсайдер. В окружное правительство был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что и в других городах и районах ХМАО у жителей возникли проблемы с получением выплат по безработице. В департаменте труда и занятости населения Югры ситуацию объясняли недостаточным уровнем финансирования этой программы, поскольку в округе произошел резкий скачок числа безработных. С начала пандемии коронавируса их количество выросло в четыре раза.