Владимир Мякуш (слева) просит кандидатов пополнить партийный фонд, а Алексей Текслер (в центре) — лидер списка кандидатов «Единой России» на выборах в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидатов в Законодательное собрание Челябинской области от «Единой России» просят внести деньги в фонд поддержки партии. С таким предложением якобы обращается лидер регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш сразу после собеседований с претендентами на мандаты, сообщил URA.RU один из участников этого мероприятия.

«Мякуш начал собеседования с кандидатами и их штабами. Было непонятно, зачем они проводятся. Но оказалось, что после собеседования Мякуш оставляет в кабинете одномандатника и одного или двух лидеров списка, после чего предлагает им пополнить фонд поддержки партии. Интересно, что лидер списка кандидатов — губернатор Алексей Текслер. Он и его команда курируют выборы. При чем тут Мякуш, непонятно. Текслера он тоже заставит платить?», — недоумевает собеседник.

Фонд поддержки партии «Единство и Отечество — Единая Россия» был открыт в 2002 году. Его учредителями выступили активисты того времени Юлия Крижанская, Сергей Саматов, Валерий Язев и скончавшийся экс-депутат Госдумы Георгий Лазарев. Фонд переименовывали. Его последнее название — Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Гендиректором, который вел оперативное управление, до 2017 года был депутат ЗСО и глава регионального отделения Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин. Он входит в ближний круг Владимира Мякуша. На выборы в ЗСО Чернобровин не идет. Бразды правления в Фонде он передал главбуху регионального исполкома «ЕР» Веронике Цагараевой.

Виктор Чернобровин (справа) руководил Фондом поддержки партии с момента основания до 2017 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Согласно бухгалтерской отчетности за 2019 год, на счета Фонда поступило 126 млн рублей. Потрачено 110 млн рублей. Фонд был главным спонсором губернаторской кампании Алексея Текслера — перечислил на его избирательный счет 32,6 млн из 47,6 млн рублей. До этого несколько лет Фонд не пополнялся. В 2015 году на его счета поступил 221 млн рублей. Это был год выборов в ЗСО. Сейчас началась новая кампания. И, судя по всему, Мякуш вновь собирает деньги с кандидатов.

Мякуш не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу регионального отделения «ЕР» направлен запрос о комментарии, на момент публикации ответ не получен.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. На них 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.