Кандидатов в Законодательное собрание Челябинской области от «Единой России» просят внести деньги в фонд поддержки партии. С таким предложением якобы обращается лидер регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш сразу после собеседований с претендентами на мандаты, сообщил URA.RU один из участников этого мероприятия.
«Мякуш начал собеседования с кандидатами и их штабами. Было непонятно, зачем они проводятся. Но оказалось, что после собеседования Мякуш оставляет в кабинете одномандатника и одного или двух лидеров списка, после чего предлагает им пополнить фонд поддержки партии. Интересно, что лидер списка кандидатов — губернатор Алексей Текслер. Он и его команда курируют выборы. При чем тут Мякуш, непонятно. Текслера он тоже заставит платить?», — недоумевает собеседник.
Фонд поддержки партии «Единство и Отечество — Единая Россия» был открыт в 2002 году. Его учредителями выступили активисты того времени Юлия Крижанская, Сергей Саматов, Валерий Язев и скончавшийся экс-депутат Госдумы Георгий Лазарев. Фонд переименовывали. Его последнее название — Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Гендиректором, который вел оперативное управление, до 2017 года был депутат ЗСО и глава регионального отделения Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин. Он входит в ближний круг Владимира Мякуша. На выборы в ЗСО Чернобровин не идет. Бразды правления в Фонде он передал главбуху регионального исполкома «ЕР» Веронике Цагараевой.
Согласно бухгалтерской отчетности за 2019 год, на счета Фонда поступило 126 млн рублей. Потрачено 110 млн рублей. Фонд был главным спонсором губернаторской кампании Алексея Текслера — перечислил на его избирательный счет 32,6 млн из 47,6 млн рублей. До этого несколько лет Фонд не пополнялся. В 2015 году на его счета поступил 221 млн рублей. Это был год выборов в ЗСО. Сейчас началась новая кампания. И, судя по всему, Мякуш вновь собирает деньги с кандидатов.
Мякуш не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службу регионального отделения «ЕР» направлен запрос о комментарии, на момент публикации ответ не получен.
Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. На них 30 депутатов изберут в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.
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