Челябинскому губернатору перечислили крупную сумму на выборы

Алексей Текслер потратил уже 36 млн рублей на выборы губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

За последние две недели челябинский фонд регионального развития перечислил 8,7 млн рублей в избирательный фонд врио губернатора Алексея Текслера, увеличив его до 47 млн рублей. Из них штаб кандидата потратил еще 7 млн. А общая сумма его расходов с начала выборов составила 36,7 млн рублей, говорится в официальных данных облизбиркома, которые обновляются каждые две недели.

Кроме Фонда, спонсорами кампании Текслера являются Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина), ООО «Магнитогорский сервисный центр» (структура ММК Виктора Рашникова) и ЗАО «Поликом» (Всеволод Песков, Александр Орлов, Сергей Штепа и ПАО «Челябинский цинковый завод» екатеринбургского холдинга УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына). Все они перечислили по 5 млн рублей.

Другие кандидаты тратят куда более скромные суммы на выборы. Так, Сергей Смышляев за две недели увеличил свой фонд на 1,2 млн рублей — до 6,5 млн рублей. Почти все деньги он потратил. У Виталия Пашина фонд не менялся — 4,4 млн рублей. За две недели он потратил остававшийся на счете миллион. Константин Нациевский утроил избирательный фонд — теперь у него 1,6 млн рублей. Но за неделю потратил всего 100 тыс., у него остался миллион. У Алексея Севастьянова все без изменений: он потратил 47 тыс. из 50 тыс. рублей.

Выборы пройдут 8 сентября. Одновременно с губернатором, челябинцы проголосуют за 170 депутатов районных советов депутатов.