Бизнесмен Малофеев: почему чиновники перестали ходить в церковь

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Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, икона, церковь, церковная служба
Константин Малофеев заявил, что произошло очищение церкви Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса среди части россиян стало не модным посещать церковь. В их числе оказались представители власти. Об этом в интервью URA.RU рассказал владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.

«Для людей, которые в церковь только заходили, в том числе для чиновников, которые стояли там со свечками, теперь стало ходить в церковь не модно», — сказал Малофеев. Он отметил, что настоящие прихожане остались и не стоит расстраиваться, что церковь стало посещать меньше людей.

Владелец телеканала «Царьград-ТВ» подчеркнул, что пандемия коронавируса оказалась периодом испытаний для веры. С уходом части «захожан» произошло очищение церкви, заключил бизнесмен.

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Также в интервью URA.RU православный бизнесмен предложил сделать так, чтобы Москва не забирала все деньги и умы из регионов, рассказал об организованной травле против режиссера, автора программы «Бесогон» Никиты Михалкова и заявил, почему президент России Владимир Путин — благословение для страны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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