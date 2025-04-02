Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону

Актера Сергея Безрукова обвиняют в возможном нарушении правил рыболовства в Ростовской области. В своих соцсетях Безруков выложил фото с рыбалки на моторной лодке, держа в руках крупную щуку, однако пользователи обвинили артиста в браконьерстве.
«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал Безруков в своем telegram-канале и выложил фото с пойманной двухкилограммовой щукой. Однако пользователи обратили внимание, что с 1 апреля в регионе действует нерестовый запрет.
Согласно данным Росрыболовства, до 31 мая в регионе запрещена ловля рыбы с использованием моторных плавсредств, а вылов щуки ограничен до 15 апреля. Сам Безруков не прокомментировал ситуацию. Его публикация поделила аудиторию на защитников водных ресурсов и сторонников артиста, которые разделяют увлечения Безрукова рыбалкой.
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