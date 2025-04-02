Трамп впал в отчаяние из-за неспособности закончить СВО

Обещание президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт на Украине столкнулось с трудностями. Трамп испытывает разочарование в связи с неудачами в попытках добиться соглашения о разрешении конфликта на Украине, сообщают американские СМИ.
«Разочарование президента Дональда Трампа в попытках добиться мира на Украине растет, поскольку прекращение конфликта, который продолжается уже более трех лет, продолжает создавать трудности. Выдавая себя за главного переговорщика, обещание Трампа быстро положить конец конфликту столкнулось с суровой реальностью спустя три месяца его президентства», — пишет Newsweek.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул прогноз о том, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть крайние сроки, чтобы прекратить огонь и начать действовать для перемирия на Украине.
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