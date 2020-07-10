Свердловский губернатор объяснил всплеск смертности самоизоляцией

По данным главы региона, в Свердловской области за 5 месяцев скончалось меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Данные о высокой смертности в Свердловской области в июне связаны с тем, что жители в период самоизоляции не ходили в ЗАГС за свидетельством о смерти, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. Так глава региона ответил на вопрос подписчика, который уточнял, почему смертность в регионе в июне превысила среднюю смертность в регионе за 3 года на 659 человек.

«Статистика Управления ЗАГС Свердловской области показала нам, что в июне сделано 5275 записей актов смерти, и это почти на 900 больше, чем в июне прошлого года. Но, например, в апреле и мае эта цифра была почти на столько же меньше, чем в эти же месяцы прошлого года <…> Вероятнее всего, в предыдущие месяцы люди откладывали посещение учреждения, соблюдая режим самоизоляции», — написал Куйвашев.

Губернатор уточнил, что корректно говорить о смертности в регионе можно будет на основе медицинской статистики за полгода, но она поступит позже. Основываясь на данных за 5 месяцев, губернатор делает вывод, что в регионе зафиксировано на 181 смерть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Свердловской области, по данным на 10 июля, зарегистрировано 15 343 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 181 пациентов оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимации, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. По официальным данным, с начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались 154 человека.