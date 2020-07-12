По словам Эльмана Пашаева, Михаилу Ефремову нужно время наедине с собой для подготовки к суду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП, чувствует себя плохо и не нуждается в поддержке. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в своем аккаунте в Instagram.

«Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны», — заявил адвокат в Instagram. Отмечается, что Ефремову нужно время наедине с собой для подготовки к суду.

Ранее Эльман Пашаев сообщал, что Ефремов не помнит вечера, в который произошло ДТП. Поэтому, настаивает адвокат, артист невиновен. Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.

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