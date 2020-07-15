14 июля 2020
13 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 15 июля. Кинотеатры в области не откроют, в Верхнем Уфалее сносят цеха «Уфалейникеля»

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхний Уфалей. Нижний Уфалей. Казаков Павел. Челябинск., уфалейникель
Объекты «Уфалейникеля» начали демонтировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бюджет Челябинска и Копейска переведут деньги для развития дошкольного образования, в регионе сменился глава управделами губернатора, кинотеатры не откроются, в Верхнем Уфалее разрушают цеха градообразующего предприятия. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Челябинску и Копейску выделят деньги на дошкольные учреждения

  • Правительство области выделит Челябинску более 1,2 млрд рублей на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных организаций.
  • Кроме того, для этих же целей, в казну Копейска поступят 165 млн рублей.

В правительстве Челябинской области сменится управделами

  • Вместо Евгения Алексеева, который перешел на другую должность, место управляющего делами губернатора и правительства занял Роман Менжинский. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 15 июля.

Кинотеатры в области не откроют

  • В Челябинской области не откроются кинотеатры, несмотря на то, что федеральные власти разрешили им возобновить работу с 15 июля.
  • Оперштаб области решил, что эпидобстановка в регионе пока не позволяет открывать кинотеатры.

В Верхнем Уфалее сносят объекты градообразующего предприятия

  • Жители Верхнего Уфалея сняли на видео, как строительная техника уничтожает цеха предприятия «Уфалейникель». По информации пресс-службы минпрома Челябинской области, территория предприятия расчищается под новое предприятие.
  • «Уфалейникель» был закрыт в 2016 году, при этом с предприятия пришлось уволить около двух тысяч сотрудников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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