Объекты «Уфалейникеля» начали демонтировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В бюджет Челябинска и Копейска переведут деньги для развития дошкольного образования, в регионе сменился глава управделами губернатора, кинотеатры не откроются, в Верхнем Уфалее разрушают цеха градообразующего предприятия. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:

Челябинску и Копейску выделят деньги на дошкольные учреждения

Правительство области выделит Челябинску более 1,2 млрд рублей на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных организаций.

Кроме того, для этих же целей, в казну Копейска поступят 165 млн рублей.

В правительстве Челябинской области сменится управделами

Вместо Евгения Алексеева, который перешел на другую должность, место управляющего делами губернатора и правительства занял Роман Менжинский. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 15 июля.

Кинотеатры в области не откроют

В Челябинской области не откроются кинотеатры, несмотря на то, что федеральные власти разрешили им возобновить работу с 15 июля.

Оперштаб области решил, что эпидобстановка в регионе пока не позволяет открывать кинотеатры.

В Верхнем Уфалее сносят объекты градообразующего предприятия

Жители Верхнего Уфалея сняли на видео, как строительная техника уничтожает цеха предприятия «Уфалейникель». По информации пресс-службы минпрома Челябинской области, территория предприятия расчищается под новое предприятие.

«Уфалейникель» был закрыт в 2016 году, при этом с предприятия пришлось уволить около двух тысяч сотрудников.