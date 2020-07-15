14 июля 2020
13 июля 2020

Пермский депутат перешел на сторону конкурентов. Но все отрицает

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ильин сергей
Источник: депутат от ЛДПР Сергей Ильин помогает кандидату в депутаты Павлу Кузьмину от «Единой России» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Депутат пермской городской думы, член пермского отделения ЛДПР Сергей Ильин помогает на довыборах депутата заксобрания региона кандидату от «Единой России» Павлу Кузьмину, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом на этих же выборах конкуренцию Кузьмину составляет кандидат от ЛДПР Дмитрий Стахов.

«Ильина от ЛДПР видели в Березниках. Он там на довыборах по округу № 13 ведет кампанию Кузьмина, которого выдвинули единороссы», — рассказал URA.RU инсайдер. Сам Ильин данную информацию в беседе с корреспондентом URU.RU опровергает, говорит, что не работает на Кузьмина.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников рассказал URA.RU, что даже если Ильин и работает на Кузьмина, то в этом нет ничего предосудительного. Он объяснил это тем, что Ильин в первую очередь является политтехнологом и вправе сам выбирать, какие избирательные кампании вести.

Ильин не входит в предвыборный штаб Постникова, который также является кандидатом в губернаторы Пермского края. Но в то же время, говорит URA.RU Постников, Ильин, как муниципальный депутат, отдал свой голос в его поддержку.

Довыборы депутата заксобрания Прикамья и досрочные выборы губернатора региона пройдут 13 сентября в единый день голосования. Сейчас по избирательному округу № 13 помимо Кузьмина и Стахова в порядке самовыдвижения заявился еще Денис Богатырев. На кресло губернатора претендуют восемь кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», самовыдвиженец Павел Панков, Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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