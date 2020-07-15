Источник: депутат от ЛДПР Сергей Ильин помогает кандидату в депутаты Павлу Кузьмину от «Единой России» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Депутат пермской городской думы, член пермского отделения ЛДПР Сергей Ильин помогает на довыборах депутата заксобрания региона кандидату от «Единой России» Павлу Кузьмину, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. При этом на этих же выборах конкуренцию Кузьмину составляет кандидат от ЛДПР Дмитрий Стахов.

«Ильина от ЛДПР видели в Березниках. Он там на довыборах по округу № 13 ведет кампанию Кузьмина, которого выдвинули единороссы», — рассказал URA.RU инсайдер. Сам Ильин данную информацию в беседе с корреспондентом URU.RU опровергает, говорит, что не работает на Кузьмина.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников рассказал URA.RU, что даже если Ильин и работает на Кузьмина, то в этом нет ничего предосудительного. Он объяснил это тем, что Ильин в первую очередь является политтехнологом и вправе сам выбирать, какие избирательные кампании вести.

Ильин не входит в предвыборный штаб Постникова, который также является кандидатом в губернаторы Пермского края. Но в то же время, говорит URA.RU Постников, Ильин, как муниципальный депутат, отдал свой голос в его поддержку.

Довыборы депутата заксобрания Прикамья и досрочные выборы губернатора региона пройдут 13 сентября в единый день голосования. Сейчас по избирательному округу № 13 помимо Кузьмина и Стахова в порядке самовыдвижения заявился еще Денис Богатырев. На кресло губернатора претендуют восемь кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», самовыдвиженец Павел Панков, Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.