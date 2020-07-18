В России смогут устраиваться на работу по электронной трудовой

Россияне со следующего года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора», — передает «Ридус» сообщение правительства России. Издание напоминает, что до конца октября текущего года все работающие граждане должны определиться хотят ли они оставить бумажную или перейти на электронную трудовую.
По словам начальника Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Натальи Белянцевой, если работник решит пользоваться электронной трудовой, то бумажную ему отдадут. При этом в книжке должна появиться запись, что сотрудник подал заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Отмечается, что данная инициатива затронет около 60 миллионов работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов. Постановление Мишустина вносит изменения в 55 нормативных актов о правилах ведения трудовых книжек.
Введение в России электронных трудовых книжек может повлечь за собой риски, связанные с безопасностью персональных данных граждан, считает эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов. По его словам, сведения, содержащиеся в документах, будут храниться на серверах Пенсионного фонда России, который пока что не могут обеспечить необходимый уровень защиты.
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