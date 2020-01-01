Криминалист рассказал, чем россиянам грозит переход на электронные трудовые книжки

По мнению эксперта, хранение данных на неподготовленных серверах ПФР грозит утечками данных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Введение в России электронных трудовых книжек может повлечь за собой риски, связанные с безопасностью персональных данных граждан. Сведения, содержащиеся в документах, будут храниться на серверах Пенсионного фонда России, который пока что не могут обеспечить необходимый уровень защиты. Таким мнением в беседе с «URA.RU» поделился эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов.

По словам специалиста, когда речь заходит об информационной безопасности такого нововведения, у экспертного сообщества появляется ряд вопросов и сомнений. «Поскольку Пенсионный фонд России уже давно известен тем, что периодически осуществляются утечки персональных данных тех граждан, которые пользуются их услугами. Перед тем как переходить на использование электронных трудовых книжек, в Пенсионном фонде России как в государственном органе, уполномоченном выполнять эти функции, должна быть создана отвечающая современным требованиям система информационной безопасности. На данный момент мы пока такой не видим», — заявил Вехов.

Процесс внедрения в России электронных трудовых книжек, так же как и электронных паспортов, затягивается уже на протяжении семи-восьми лет. «Это давно необходимо сделать. По этому вопросу несколько лет идут разговоры в связи с тем, что не создан необходимый уровень по информационной безопасности», — отметил Вехов.

Ученый-криминалист отмечает, что сейчас необходимо еще раз провести широкое обсуждение этого вопроса. К дискуссии нужно привлечь представителей общественности и членов экспертного сообщества, так как дальше оттягивать этот процесс невозможно.