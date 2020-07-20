В лагеря уехали более 200 курганских детей
В Шумихе к концу недели восстановят водоснабжение, «умные» остановки появятся в Кургане, детей отправили на первую смену в оздоровительные лагеря, в Кургане открыли библиотеку под открытым небом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
К концу недели в Шумиху подадут воду
- Водоснабжение в Шумихе возобновится с 24—25 июля. Об этом сообщил замгубернатора Анатолий Воробьев. Он отметил, что новые насосы привезут 23 июля и с учетом монтажа, который проведут в круглосуточном режиме, окончательный срок работ — это 24—25 июля.
Интерактивные остановки появятся в Кургане
- В Кургане в 2020 году планируют поставить три автобусные остановки с USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутерами, и панелями для рекламы и табло. Они появятся на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге.
В Кургане открыли библиотеку под открытым небом
- Читальный зал под открытым небом открыла библиотека Василия Шукшина в одном из парков Кургана. Библиотекари предлагают посетителям журналы, книг и периодические издания.
Детей из Кургана отправили на отдых в лагеря
- Более двухсот детей уехали из Кургана в оздоровительные лагеря. Ребят отвезли в «Оздоровительный комплекс» и загородный лагерь «Звездный». Смены в этом году будут длиться по 14 дней из-за неблагоприятной эпидситуации.
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