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Самое актуальное в Курганской области на 20 июля. В Шумихе решат проблему с водой, детей отправили в лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, детский лагерь островского
В лагеря уехали более 200 курганских детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шумихе к концу недели восстановят водоснабжение, «умные» остановки появятся в Кургане, детей отправили на первую смену в оздоровительные лагеря, в Кургане открыли библиотеку под открытым небом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

К концу недели в Шумиху подадут воду

  • Водоснабжение в Шумихе возобновится с 24—25 июля. Об этом сообщил замгубернатора Анатолий Воробьев. Он отметил, что новые насосы привезут 23 июля и с учетом монтажа, который проведут в круглосуточном режиме, окончательный срок работ — это 24—25 июля.

Интерактивные остановки появятся в Кургане

  • В Кургане в 2020 году планируют поставить три автобусные остановки с USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутерами, и панелями для рекламы и табло. Они появятся на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге.

В Кургане открыли библиотеку под открытым небом

  • Читальный зал под открытым небом открыла библиотека Василия Шукшина в одном из парков Кургана. Библиотекари предлагают посетителям журналы, книг и периодические издания.

Детей из Кургана отправили на отдых в лагеря

  • Более двухсот детей уехали из Кургана в оздоровительные лагеря. Ребят отвезли в «Оздоровительный комплекс» и загородный лагерь «Звездный». Смены в этом году будут длиться по 14 дней из-за неблагоприятной эпидситуации.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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