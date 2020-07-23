Подобных архитектурных памятников, как «Круглая баня» в России насчитывается не более трех
На нацпроекты потратят 20 млрд рублей — Коммунисты проведут митинг — Здание-памятник реконструируют — В тобольской облбольнице не хватает вакцин — Жители жалуются на гибель редких птиц. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:
На нацпроекты в области выделено почти 20 млрд рублей
- Почти 20 млрд рублей будет потрачено в Тюменской области на реализацию национальных проектов в 2020 году. По словам замгубернатора области Владимира Сысоева, объем плановых закупок выполнен почти на 100%, по контрактам на сумму в 9,6 млрд рублей по 80% уже прошли торги.
Коммунисты выйдут на протестный митинг
- Тюменские члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) объявили о митинге, который пройдет 31 июля. Поводом для протеста стал отказ в регистрации одного из членов партии на довыборы в областную думу.
Тюменское здание-памятник превратят в планетарий
- Из тюменского памятника конструктивизма «Круглая баня», который активисты отстояли при попытке сноса, сделают планетарий. По словам главы города Тюмень Руслана Кухарука, уже начался процесс реконструкции здания.
Тоболяки жалуются на отсутствие вакцин от бешенства и энцефалита, и на гибель птиц
- Жители Тобольска не могут получить квалифицированную медпомощь после укусов собак и клещей, так как в областной больнице не хватает вакцин. В областном департаменте здравоохранения проверят ситуацию с наличием вакцин.
- Из-за противошумового забора, установленного вокруг городского стадиона «Тобол», по мнению жителей, гибнут птицы, занесенные в Красную книгу. Птицы не замечают прозрачное ограждение и врезаются в него на лету.