22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 23 июля. Коммунисты выйдут протестовать, в Тобольске не хватает вакцин от бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглая баня. Тюмень, круглая баня, архитектура, здание
Подобных архитектурных памятников, как «Круглая баня» в России насчитывается не более трех Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На нацпроекты потратят 20 млрд рублей — Коммунисты проведут митинг — Здание-памятник реконструируют — В тобольской облбольнице не хватает вакцин — Жители жалуются на гибель редких птиц. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 23 июля — в обзоре URA.RU:

На нацпроекты в области выделено почти 20 млрд рублей

  • Почти 20 млрд рублей будет потрачено в Тюменской области на реализацию национальных проектов в 2020 году. По словам замгубернатора области Владимира Сысоева, объем плановых закупок выполнен почти на 100%, по контрактам на сумму в 9,6 млрд рублей по 80% уже прошли торги.

Коммунисты выйдут на протестный митинг

Тюменское здание-памятник превратят в планетарий

Тоболяки жалуются на отсутствие вакцин от бешенства и энцефалита, и на гибель птиц

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...