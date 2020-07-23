Ежесуточное количество зараженных вирусом в крае снижается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июля — 225-й день с момента выявления коронавируса и 135-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 789 190 (+5 862 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 211 человек (+69 за сутки), выздоровело 4 073 (+22) заразившихся, умерло — 201 (в том числе 118 — от COVID-19).

Шансы на снятие карантина в Пермском крае повысились. Количество вновь выявленных зараженных снижается в регионе шестой день подряд (на 22 июля выявлено 69 случаев заражения). Коэффициент распространения заражения (Rt) — так же становится ниже. Это один из важных показателей, который позволяет переходить к следующему этапу снятия ограничений. По данным на 22 июля он составил 0,91 (на 21 июля — 1,03, на 20 июля — 1,2). Ежесуточный прирост больных — 1,3% (21 июля — 1,4%, 20 июля — 1,7%). Для того, чтобы регион мог перейти к снятию карантина Rt не должен быть выше 0,5. Пока это условие не соблюдено.

Коронавирус подтвердился у жителей 19 территорий Пермского края. Это антирекорд по числу муниципальных образований , где за последние сутки был выявлен COVID-19. Наибольшее число новых инфицированных — в Перми (34), 6 — в Краснокамске, 5 — в Пермском районе, 3 — в Кунгуре. В Березниках, Ильинском, Чайковском и Соликамске, Бардымском районе, Березовском округе — по 2 инфицированных. Еще по одному заболевшему — в Большесосновском, Кишертском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Еловском округах, Кудымкаре, Лысьве и Очере. При этом до 22 июля в Еловском округе было выявлено 2 жителя с коронавирусом, оба они уже успели выздороветь.

В Пермском крае проведено 307 800 исследований на коронавирус . На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.