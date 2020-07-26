25 июля 2020
24 июля 2020

В Екатеринбурге наказали блогеров в новогодних костюмах. Они устроили автопробег и перекрыли дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Плотинка ночью в жару. Отдыхающие екатеринбуржцы. Екатеринбург, ночной город, город екатеринбург, плотинка
Молодые люди перекрыли центральную улицу, устроив танцы с файерами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге оштрафовали компанию молодых людей, устроивших автопробег и танцы на центральных улицах города в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Для этого они перекрыли проезжую часть.

Инцидент произошел накануне вечером. Колонна из нескольких десятков автомобилей проехала по центральным улицам города. После чего молодые люди перекрыли проезжую часть в районе набережной городского пруда и устроили танцы с использованием файеров.

«Полиция Екатеринбурга установила участников данного инцидента (молодой человек 2000 года рождения, три девушки (1997, 1999 г.р) привлечены к административной ответственности по следующим статьям: части первой статьи 12.23 КОАП РФ (нарушение правил перевозки людей), статья 12.6 КОАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), части 1 статьи 12.29 КОАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения РФ)», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Представители ведомства добавили, что проводят проверку произошедшего, по итогам которой примут обоснованное решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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