Кандидатам в пермские губернаторы дали установку перед выборами

Кандидатам в губернаторы предложили не конфликтовать перед выборами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Стали известны подробности визита в Пермь чиновников из администрации президента РФ. Начальник управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева встречались с представителями кандидатов в губернаторы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Встречались с основными участниками политического процесса. Без внимания Харичева не остался никто [из претендентов на кресло губернатора]. У них (кандидатов в губернаторы — URA.RU) есть с команды — Харичев и Сергеева встречались с ними», — пояснил источник.

По данным инсайдера, стороны обсудили политическую ситуацию в регионе перед выборами. Речь шла о «заморозке» политических конфликтов в период непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации. Источник отметил также, что Сергеева, прибывшая в Пермь в минувший вторник, уже покинула регион. При этом она периодически будет приезжать в край, чтобы «вести мониторинг ситуации и ее анализ».

По другим данным, федеральные чиновники проводили встречи с представителями местной политической элиты и экспертного сообщества, но не с кандидатами в губернаторы. Один из претендентов на кресло губернатора, Ксения Айтакова заявила, что ни она, ни кто-либо из ее команды, не участвовал в подобной встрече, поскольку «не посчитал нужным».

В пресс-службе администрации президента РФ на звонок корреспондента URA.RU не ответили, агентство направило запрос. На момент опубликования новости ответ не поступил. В пресс-службе главы региона отметили, что Харичев и Сергеева уже покинули регион.

URA.RU писало, что чиновники из администрации президента, а также полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетили край, чтобы лично изучить ситуацию накануне выборов губернатора. Сообщалось, что кандидаты в губернаторы вызваны на собеседование.