Жители города жалуются на запах гари (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари. По словам синоптиков, виноват дым от лесных пожаров на севере области. В ближайшие два дня в регионе действует режим чрезвычайной пожарной опасности.

На запах гари жалуются жители всех районов Екатеринбурга. «Виноваты пожары на севере области», — пояснила в разговоре о причине запаха гари главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и окружающей среде Галина Нечипоренко. Вместе с тем она отметила, что превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.

Синоптик напомнила, что 28—29 июля в Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. «Мы надеемся, что через два дня все же пойдут осадки», — поделилась прогнозом Галина Нечипоренко.

Один из крупных очагов возгорания леса в Свердловской области расположен в заповеднике «Денежкин камень». По данным официальной страницы заповедника в соцсети «ВКонтакте», на 27 июля площадь возгорания составила более 65 гектаров. «Продвижение пожара в настоящий момент по большей части периметра остановлено, группы тушат активные участки кромки пожара и продолжают создание минерализованной полосы по его контуру», — сообщается в сообществе.

Ранее URA.RU сообщало, что на тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень» не могут дождаться помощи вертолета. Его отозвали для перевозки главы МЧС Евгения Зиничева, который прибыл в регион. К тому моменту площадь возгорания увеличилась до 23 гектаров.