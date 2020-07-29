В оперштабе приняли решение снять временные посты на некоторых дорогах округа
Оперштаб решил убрать КПП с дорог — частная клиника ошиблась в тестах на COVID — в скандальном уголовном деле появятся новые фигуранты — силовики начали проверку после пожара на полигоне. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:
В Югре с дорог уберут блокпосты, туристов не будут сажать на карантин
- Власти готовятся убрать на границах ХМАО несколько контрольно-пропускных пунктов, из-за которых собирались многочасовые пробки. Такое решение приняли на заседании оперштаба, в связи с тем, что эпидобстановка в регионе улучшилась.
- Югорчанам, которые отдыхали на зарубежных курортах, не надо будет проходить двухнедельный карантин. Об этом объявил директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский. По его словам, после возвращения гражданам придется сдать тест на COVID в первые три дня.
Частная клиника ошибочно подтвердила коронавирус у 57 человек, и это привело к скандалу
- Результаты нескольких десятков тестов на COVID-19, которые были сделаны 57 сотрудникам одного из предприятий ХМАО в частной лаборатории, были ложно положительными. В результате на руководство компании едва не завели уголовное дело.
В деле югорского чиновника появятся новые фигуранты
- В уголовном деле, которое возбуждено против замдиректора департамента промышленности Югры Андрея Шиповалова и депутата гордумы Югорска Александра Беккера по факту дачи взятки, могут появиться новые фигуранты. По мнению источников, ими могут стать высокопоставленные чиновники, с помощью которых Беккер лоббировал свои бизнес-интересы.
Прокуратура начала проверку по факту возгорания на полигоне ТКО
- Причины возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов в Когалыме установит прокуратура. По данным МЧС, открытый огонь уже ликвидирован, но мусор все еще продолжает тлеть. Дым с места пожара уже достиг Сургута.
- За минувшие сутки пожары в лесах ХМАО распространились еще на 11 тысяч гектаров. С начала сезона общая площадь пострадавших земель составила 39,8 тысяч гектаров.
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