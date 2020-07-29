Жители региона жалуются на запах гари Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число лесных пожаров в Свердловской области по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%. Прокуратура Свердловской области вынесла представление губернатору региона, главе МЧС, а также проверит законность действий руководства заповедника «Денежкин камень», где действует крупный очаг возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на 28 июня зарегистрировано 467 возгораний на площади 6 916 га. Помимо аномальной жары причиной разрастания пожаров является недостаточная активность борьбы с огнем. «По указанным фактам, в том числе в связи с недостаточной переброской сил и средств пожаротушения (всего 15%) для локализации и ликвидации крупных пожаров, прокуратура области внесла представления губернатору региона и начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области», — сообщили в прокуратуре.

Отдельные опасения вызывают ситуации на территориях Пелымского и Ивдельского городских округов, там к 28 июля зафиксировано 12 пожаров на площади 1610 га, из них локализовано лишь пять на площади 726 га. «Территориальным прокурором внесены представления: по факту непривлечения сил и средств к тушению пожаров начальнику территориального отдела МЧС, в связи с поздним реагированием на возникшие пожары — директору Уральской базы авиационной охраны лесов, по причине бездействия органов местного самоуправления — главе городского округа Пелым», — добавили в ведомстве. Прокуратура также проверит соблюдение законодательства руководством заповедника «Денежкин камень», в ходе которой будет дана правовая оценка своевременности направления уведомления о возникновении природного пожара.

Ранее синоптики объясняли появление смога в Екатеринбурге лесными пожарами на севере области. Сообщалось, что что 28—29 июля в Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.