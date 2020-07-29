Власти решили, как прививать свердловчан во время пандемии

Прививки получат 2,3 миллиона свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прививки для борьбы с сезонными инфекционными заболеваниями в Свердловской области получат 2,3 миллиона человек, заявил в ходе заседания регионального правительства губернатор Евгений Куйвашев. Регион закупит в три раза больше вакцин, чем год назад.

«Текущая эпидситуация с COVID-19 нам сегодня показала необходимость более внимательного отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течения заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно», — заявил Евгений Куйвашев.

Вакцина уже поступает в регион, уточнил губернатор. Вакцинация детей и взрослых будет идти при условии отсутствия противопоказаний.

Свердловская область почти в три раза увеличивает закупку вакцины: в 2019 году для борьбы с сезонными инфекционными заболеваниями планировалось привить 852 тысячи человек (в том числе 300 тысяч детей), в 2018 году — 795 тысяч граждан.