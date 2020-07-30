В Пермском крае выявлено 5794 случая заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У Пермского края на текущий момент нет шансов для введения новых послаблений и перехода на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Такой вывод можно сделать исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения — на основе коэффициента распространения инфекции (Rt), который остается стабильно высоким. Чтобы край через неделю перешел на третий этап снятия ограничений, необходимо выполнить несколько условий. URA.RU представляет три сценария развития событий.

Решение о снятии текущих карантинных ограничений принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для перехода на третий этап необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (30 июля — 1), а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (30 июля — 161,3) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (30 июля —105,9%).

На конец июля регион соответствует двум критериям из трех обязательных. Количество ежедневно проводимых тестов на COVID-19 уже продолжительное время является достаточным для текущего этапа и для перехода к следующему. Также доля свободного коечного фонда уже превышает 100%. Это означает, что число свободных коек для COVID-пациентов превышает установленный на конец апреля норматив (1827 коек). По состоянию на 30 июля в больницах региона находится 794 пациента с подтвержденным коронавирусом, 598 — с пневмониями и подозрением на COVID-19, еще 1935 коек являются свободными.

Самая непростая в регионе ситуация с коэффициентом распространения инфекции, на который краевые власти не могут оказывать прямого влияния. Чтобы узнать коэффициент Rt, нужно сумму числа зараженных за последние четыре дня поделить на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU делает три прогноза развития событий в крае.

Стабильный прирост новых заболевших COVID-19, который фиксируется последние десять дней (69-76 новых случаев), для региона является негативным сценарием. Если так продолжится и дальше и ежесуточно будет выявляться по 73 и более новых случая заражения, то коэффициент Rt замрет на уровне единицы. Это не соответствует даже текущему уровню снятия ограничений и, соответственно, может возникнуть вопрос об ужесточении действующих ограничений.

Для соответствия региона текущему уровню снятия ограничений необходимо, чтобы ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом снижался на 20%. Это означает, что в ближайшие четыре дня количество новых случаев не должно превышать 58 случаев в сутки. Тогда коэффициент распространения инфекции в регионе опустится до 0,8.

Благоприятный прогноз возможен, если в ближайшие дни ежесуточно будут выявлять менее 37 новых случаев заражения коронавирусом. В этой ситуации коэффициент распространения инфекции к 3 августа опустится до 0,5, что будет соответствовать третьему уровню снятия ограничений. При этом, чтобы ввести послабления в конце следующей недели, необходимо, чтобы и в последующие дни продолжилась такая же тенденция на снижение.

Всего в Пермском крае подтверждено 5794 случая заражения коронавирусной инфекцией. 230 пациентов в результате болезни скончались, 4226 — выздоровели. В регионе действуют карантинные ограничения, за нарушение которых в последнее время стали чаще наказывать. Пермяков могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за появление в общественном месте без маски и перчаток.