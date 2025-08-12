Экс-председатель свердловского правительства Алексей Воробьев — большой авторитет для врио губернатора Дениса Паслера (как признавался он сам) эмоционально выступил в его поддержку. Воробьев произнес речь на партийном съезде «Единой России», где единогласно утвердили предвыборную программу Паслера, передает корреспондент URA.RU.
«Я знаю, сколько мотается по области Денис Владимирович. Себя не щадит и другим спуску не дает. Желаю только одного, чтобы у вас эти настырность и настойчивость были и дальше. И здоровье, и товарищи вас никогда не подводили. Я голосую за Паслера!», — заявил он. Он также напомнил о заслугах главы региона на посту губернатора Оренбуржья (даже ездил сам проверять его работу).
Как ранее сообщало URA.RU в программе Паслера 18 блоков: планы по развитию здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизни свердловчан. Также Паслер предложил подключать муниципальные власти и управляющие компании к решению вопроса с безопасностью. В частности, Паслер предлагает составить рейтинг свердловских мэров по качеству жизни населения. Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Помимо Паслера в выборах участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
«Алексей Петрович — человек мощной созидательной энергии и большой силы воли, позволяющей преображать Свердловскую область и улучшать жизнь уральцев... Вы являетесь примером того, как нужно смело и масштабно мыслить, уверенно строить долгосрочные планы и настойчиво претворять их в жизнь», — писал про него Паслер. Воробьев возглавлял свердловское правительство с 1996 по 2007 год. Паслер и сам был премьером — с 2012 по 2016 годы.
