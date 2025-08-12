Глухой велосипедист Алексей Земляков из Новосибирска вместе с товарищем из Челябинска преодолел 100 км по кольцевой тропе «Сысертская сотня» (находится под Екатеринбургом). Обычно спортсмены едут по 30 км, но в этот раз решили испытать себя, чтобы в будущем по этой же дороге могли путешествовать глухие туристы.
«Вчера мы ехали девять часов, сегодня восемь, итого 17. Это время непосредственно в пути. Маршрут был сложный, местами встречалось бездорожье. На протяжении всего заезда по возможности выкладывали видео на языке жестов», — поделился с URA.RU Алексей.
Путь спортсменов шел через Сысерть, Верхнюю Сысерть, Космаково, Щелкун, Аверино, Кадниково и Кашино. «До Кадниково в лесу много черники и грибов, просто красота, а после на пути в Абрамово маршрут тяжелый: трава высокая, много колей и луж», — рассказал Земляков.
Как признался Алексей, в Новосибирске его тренировки ограничены 30 км, а здесь он решил показать, что даже без слуха можно покорять новые высоты. Спортсмен уточнил, что после оценки тропы планирует подтянуть на нее будущую команду глухих велотуристов со всей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!