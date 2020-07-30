В Пермском крае остается высоким коэффициент распространения вируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 31 июля — 233-й день с момента выявления коронавируса и 143-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 834 499 (+5 509) человек. В Пермском крае коронавирус выявлен у 5794 (+72) человек, выздоровело 4 226 (+15) пациентов, зафиксировано 230 летальных исходов (в том числе, 140 — от COVID-19).

В Пермском крае новые зараженные коронавирусом — 26 мужчин, 45 женщин и один ребенок . Среди взрослого населения: младше 45 лет — 29 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 29 июля — 1,02).

Пермский край пока не готов к следующему этапу снятия ограничительных мер. Такой вывод можно сделать исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения. Самая непростая в регионе ситуация с коэффициентом распространения инфекции (Rt), на который краевые власти не могут оказывать прямого влияния. Для перехода на третий этап необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (30 июля — 1), а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (30 июля — 161,3) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (30 июля —105,9%).

В МСЧ №1 города Перми второй раз за два месяца вышел из строя компьютерный томограф . Это медучреждение перепрофилировано для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По словам главврача МСЧ №1 Марии Обуховой, медицинский аппарат сломался из-за грозы. Деталь, которая вышла из строя уже заказана — ее поставят из Германии. Восстановление обследований пациентов ожидается не ранее 5 августа. До этого времени их обследование будет проводиться в других медицинских учреждениях города. Ранее томограф временно не работал в МСЧ №1 в июне.

Специалисты краевого Минздрава, отмечают, что при оформлении путевки в санатории анализ на наличие COVID-19 не нужен. Это один из наиболее часто задаваемых вопросов специалистам министерства с того момента, как санаториям и курортам в крае разрешили открыться (27 июля). Для поездки в санаторий требуется оформление санаторно-курортной карты и справка об отсутствии контакта с больным инфекционными заболеваниями. Ее выдает врач-педиатр, терапевт или семейный врач общей практики.