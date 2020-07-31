Российские врачи представили новый способ лечения рака

Стереотаксическая лучевая терапия показывает результаты, сравнимые с удалением опухоли хирургическим путем Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России онкобольных пациентов начали лечить с помощью инновационного метода. Об этом рассказал заведующий отделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин.

«Врачи в России начали использовать при лечении рака инновационный метод — стереотаксическую лучевую терапию», — передает слова Усычкина News.ru . По его словам, она может заменить собой химиотерапию, также процедура хорошо сочетается с таргетной или иммунотерапией. По данным издания, онкологию таким способом лечат в европейских странах и США.

Стереотаксическая лучевая терапия способствует разрушению опухоли и не дает ей расти. Отмечается, что результаты методики схожи с хирургическим удалением. Стоимость такого лечения достаточно высока, курс в частной больнице варьируется от 150 до 500 тысяч рублей в зависимости от стадии рака.

Ранее руководитель научного направления Оптимальное питание «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин рассказал, что употребление соленой еды и хлеба может привести к развитию рака. Снизить риск этого заболевания поможет кофе, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.