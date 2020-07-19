Доктор Мясников рассказал о влиянии кофе на онкологию

Кофе не наносит вреда организму, заявил Александр Мясников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кофе не влияет на цвет лица, гипертонию и ли аритмию. Это полезный напиток, который, в частности, снижает риск онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не знаю, откуда у нас миф о вредности кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее. На самом деле, кофе — один из тех продуктов, употребление которого снижает риск онкологических заболеваний. Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди», — сказал Мясников.

Доктор посоветовал людям с гепатитом, инфекционным гепатитом В и С выпивать по 3-4 чашки кофе каждый день. В напитке, по его словам, содержится несколько сотен полезных веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии, а также риск инфаркта. причем даже при наличии ишемической болезни сердца.

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