В Хабаровске снова митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств двух бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным сайта регионального правительства, сегодня, 8 августа в центре города насчитывается 2800 человек. Численность протестующих с момента первого митинга существенно снижается, отмечают краевые власти.

«Сегодня на площади имени Ленина по экспертным оценкам собралось около 2800 человек, которые потом отправились в шествие по центральным улицам города», — сообщает правительство региона. По их данным, количество протестующих снижается. Полицейские связывают такое снижение со снятием ряда ограничений — теперь большинство хабаровчан предпочитает проводить время в парках и скверах.

Отмечается, что за правопорядком во время протеста следят сотрудники полиции. Также на месте дежурит бригада медиков, чтобы при необходимости оказать экстренную помощь. Власти предупреждают, что Хабаровский край находится на первом месте в Дальневосточном федеральном округе по показателю заболеваемости коронавирусом — 500 случаев на 100 тысяч населения. Из-за этого жителей просят не находиться в местах массовых заражений.

Первый стихийный митинг в Хабаровске прошел 11 июля. Люди вышли на улицы из-за арестованного в подозрении на организацию убийств двух бизнесменов в 2005 году, напоминает «Ридус». Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Одной из первых его инициатив на посту стало снижение тарифов на тепло. 23 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить Хабаровскому краю дополнительные 1,3 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов.

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