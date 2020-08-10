Депутат гордумы Нижневартовска Дмитрий Давыдов показал доход в 12 раз меньший, чем годом ранее
Кандидаты в депутаты планируют судиться с оппонентами — мэрию Советского суд обязал вернуть деньги в бюджет — владельцы предприятий общепита не могут набрать сотрудников — самый богатый депутат обеднел в 12 раз. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
Перед выборами в ХМАО ожидается череда судебных процессов
- Кандидаты на посты депутатов готовятся к судебным искам. По словам одного из организаторов выборов, зарегистрировано 307 кандидатов в думы разных уровней, и многие из них недовольны действиями оппонентов.
Суд требует мэрию югорского города вернуть деньги в бюджет
- Арбитражный суд ХМАО обязал администрацию города Советский, вернуть в окружной бюджет больше 6 млн рублей. Суд посчитал, что мэрия потратила необоснованно много на строительство автодороги.
Владельцы югорских предприятий общепита на грани разорения
- После ослабления карантинных мер, предприниматели не могут набрать персонал на вакансии официантов, барменов и хостес. По мнению рестораторов, кому не удастся набрать людей в штат — те разорятся.
Самый богатый депутат Нижневартовска уменьшил доход в 12 раз
- Депутат нижневартовской гордумы Дмитрий Давыдов, который в ранее задекларировал почти 70 млн рублей, через год обнародовал сумму менее 5,5 миллионов.
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