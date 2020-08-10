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Самое актуальное в ХМАО на 11 августа. Кандидаты в депутаты готовятся к судам, югорские рестораторы на грани разорения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы города 6 созыва. Нижневартовск, давыдов дмитрий
Депутат гордумы Нижневартовска Дмитрий Давыдов показал доход в 12 раз меньший, чем годом ранее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кандидаты в депутаты планируют судиться с оппонентами — мэрию Советского суд обязал вернуть деньги в бюджет — владельцы предприятий общепита не могут набрать сотрудников — самый богатый депутат обеднел в 12 раз. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

Перед выборами в ХМАО ожидается череда судебных процессов

  • Кандидаты на посты депутатов готовятся к судебным искам. По словам одного из организаторов выборов, зарегистрировано 307 кандидатов в думы разных уровней, и многие из них недовольны действиями оппонентов.

Суд требует мэрию югорского города вернуть деньги в бюджет

Владельцы югорских предприятий общепита на грани разорения

Самый богатый депутат Нижневартовска уменьшил доход в 12 раз

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Экономика Политика Рестораны Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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