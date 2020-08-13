Белорусам, публично сжигающим форму спецназа, грозит наказание

На форме, которую выкидывают белорусы, есть государственная символика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусским спецназовцам, которые публично выбрасывают в мусорные баки и сжигают свою военную форму в знак протеста против жестокости силовиков, может грозить наказание. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

«Я думаю, что в принципе, наказание должно быть. Потому что на форме есть государственные символы», — сказал собеседник.

По его наблюдениям, в видеороликах, которые снимают якобы белорусские спецназовцы в знак протеста против силового подавления митингов в Минске, реальных спецназовцев нет. «Это полная ерунда, сляпано все достаточно примитивно. В большинстве видео обычная армейская форма и тельняшка. Она везде продается. Также как и нашивки. Это не имеет отношение к спецназу», — резюмирует Жилин.

Акции уничтожения формы и публичных увольнений из силовых структур проводятся, чтобы белорусы продолжали выходить на улицы и подорвать моральный дух силовиков, считает полковник запаса. «Говорят, мол, милиция на нашей стороне, нужно дожать».

Массовые протесты и столкновения с силовиками в Белоруссии начались после объявления результатов президентских выборов. С первого дня митингов сотрудники милиции и ОМОН применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает, что в жестких разгонах протестов в городах республики может участвовать российский ОМОН. По ее словам, белорусские силовики не стали бы избивать людей, пишет «Национальная служба новостей».

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