Пермский депутат заявил о переделе рынка коммунальных услуг

Управляющие компании в Чусовом начали передел рынка ЖКЖ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Чусовом (Пермский край) начался передел рынка коммунальных услуг местными управляющими компаниями. Об этом заявил депутат думы Чайковского городского округа, директор управляющих компаний «Алания» и «ЖЭК» Александр Аннакулиев. Он разместил видеообращение, в котором также признался, что подвергся незаконному, по его мнению, уголовному преследованию со стороны бывших партнеров.

Аннакулиев пояснил, что в 2019 году был вынужден уволиться с должности директора УК «Ерзовка», а сам стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. «Уголовное преследование началось после заявления новых собственников предприятия (УК „Ерзовка“ — прим.ред.). Цель понятна — убрать депутатов с рынка ЖКХ, в котором идет передел [рынка] под одну управляющую компанию», — отметил Аннакулиев.

Депутат заявил, что уголовное дело в отношение него «полностью сфабриковано» и попросил неравнодушных граждан поддержать его позицию в суде. В ООО УК «Ерзовка» URA.RU подтвердили, что Аннакулиев являлся их сотрудником, но заявили, что им не известна суть его претензий к руководству компании.

Агентство также обратилось в администрацию Чусовского городского округа с просьбой дать оценку заявлению словам депутата, заявившего о переделе управляющими компаниями рынка ЖКХ в муниципалитете.